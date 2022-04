Další expanze World of Warcraft by se mohla týkat draků

Oficiální odhalení další expanze MMORPG World of Warcraft nás čeká 19. dubna. Mohla by se jmenovat Dragonflight a věnovat se drakům? Možná ano. Vodítko obsahuje zdrojový kód na oficiální stránce, který zmiňuje tři produkty: Dragonflight Base, Dragonflight Heroic a Dragonflight Epic, tedy tři možné tiery nové expanze. Nemusí to být nutně oficiální název, nicméně nastavení záznamu DNS pro adresu dragonflight.blizzard.com naznačuje, že to nebude náhoda. Po fórech koluje také tento obrázek. Více se dozvíme za čtrnáct dní, do té doby berte veškeré informace s rezervou.

zdroj: Wowhead