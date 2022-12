World of Warcraft Dragonflight lze vyzkoušet bez zakoupené expanze

Dragonflight je nejnovější expanze MMORPG World of Warcraft, vyšla 28. listopadu. Pokud jste s jejím pořízením doposud váhali, až do 2. ledna je možné si ji vyzkoušet pouze s aktivním předplatným. Trial verze vám umožní vyzkoušet nové povolání (Evoker), navštívit zónu Waking Shores a dosáhnout úrovně 63. Zájemci vyzkouší také novou funkci Dragonriding a dva nové dungeony (Ruby Lifepools a The Nokhud Offensive).