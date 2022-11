Intro k World of Warcraft: Dragonflight vypadá jak animák od Pixaru

Méně než čtrnáct dní nás dělí od vydání další expanze pro MMORPG World of Warcraft s podtitulem Dragonflight. Lákadlem rozšíření jsou draci, ostatně součástí je nová hratrelná rasa Dracthyr a povolání Evoker. Kdo má hru předobjednanou, může se pustit do levelování nového povolání už nyní. Blizzard zároveň vydal intro nazvané Take to the Skies, které vypadá jako animák od Pixaru. Byť myšlenkově vychází z původního vanilla intra, za mě v tom World of Warcraft už moc nevidím. Ale jsem v jasné menšině, lidem se video líbí.