World of Warcraft: Dragonflight je v pořadí již devátá expanze pro MMORPG World of Warcraft. Dračí rozšíření nabídne nové povolání, rasu, radikální změnu talentů či úpravu uživatelského rozhraní a vyjde 28. listopadu.

První sezona začne 12. prosince (v případě Mythic+ to budou čtyři nové dungeony a čtyři staré). V tento den se otevře taktéž první raid Vault of the Incarnates s osmi bossy. Na úroveň Raid Finder se zpřístupní první část 19. prosince, druhá 2. ledna a třetí 16. ledna.