Můžou World of Tanks fungovat i jako strategie? Vyzkoušejte nový režim

Oblíbená onlinovka World of Tanks je sice daleko více než jen obyčejnou střílečkou, na druhou stranu hraní s neznámými lidmi z celého světa příliš nenahrává nějakým komplikovaným taktickým manévrům. Ty si můžete vyzkoušet až nyní díky režimu Art of Strategy, ve kterém dostanete pod kontrolu rovnou sedm tanků najednou a můžete jej hrát jako klasickou RTS. V nabídce je mód 1 vs 1, v blízké budoucnosti přijde i 1 vs 7, kdy se proti jednomu stratégovi postaví sedm tankistů.