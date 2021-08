WarioWare: Get It Together! představuje další vtipné mikrohry

Jednou z her, která mi udělala během prezentace Nintenda v rámci letošní E3 2021 radost, je kolekce mikroher WarioWare: Get It Together! Pokud máte Switch, určitě se pobavte u dema. Nově zveřejněné video ovšem ukazuje v akci další hříčky, například mačkání tuby s pastou či ucpávání nosu. K ovládání všech her stačí analogová páčka a jediné tlačítko. Háček je v tom, že se musíte rychle zorientovat, co se po vás chce, a ve velmi krátkém časovém limitu to také realizovat. Asi nemá cenu říkat, že tento typ her je nejlepší hrát s rodinou či kamarády.

WarioWare: Get It Together! vychází už 10. září na Switch.