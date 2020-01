Vyzvedněte si v Epic Storu plošinovku Sundered

Epic se svojí politikou rozdávání her zdarma (viz náš článek) nepřestává ani v novém roce. Tentokrát je k mání plošinovka Sundered od tvůrců Jotun. Hodnocení 74 % na Metacriticu napovídá, že to sice není žádná revoluce, ale do detailů dotažená „metroidvanie“ přijde vždycky vhod. Příští týden bude k dispozici podobná plošinovka Horace.