Vývojáři ukazují, v čem bude remake The Last of Us lepší než originál

O The Last of Us jsme toho už napsali spoustu a ještě spoustu napíšeme, jedna z nejlepších her vůbec se již 2. září dočká kompletního remaku. I když jsme byli vůči jeho smysluplnosti poněkud skeptičtí, protože původní hra vypadá stále docela k světu, nové desetiminutové video naše obavy rozptýlilo. Podle všeho totiž půjde o minimálně stejné grafické orgie, jaéo nabídl dva roky starý druhý díl.