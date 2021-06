Vývojář Famicom Detective Clubu by rád vytvořil pokračování

Detektivky Famicom Detective Club s podtituly The Missing Heir a The Girl Who Stands Behind se letos vrátily v modernizované podobě a s anglickými titulky. Na novém vydání pracovalo spolu s Nintendem studio MAGES, které proslulo vizuálními romány. Producent Makoto Asada, který se označuje za velkého fandu série, v rozhovoru s Famitsu prozradil, že by rád zúročil své zkušenosti a vytvořil další díl (via Nintendo Everything). „Během vývoje hry jsme získali značné know-how, které bych jednou rád využil při práci na nové hře Famicom Detective Club.“