Vývoj Terrarie ještě nekončí, hra dostane další update

V říjnu 2020 se vývojáři sandboxové Terrarie nechali slyšet, že po devíti letech od vydání první verze končí s jejím vývojem. Verze 1.4.1. měla být tou úplně poslední, ale nakonec to nevydrželi a tak již brzy dostaneme další. Jsou to lháři, ale kdo by si stěžoval, že?