Vývoj slovenské strategie Workers & Resources úspěšně pokračuje

Už je to víc než dva roky, co „sovětské Sim City“ Workers & Resources vyšlo v rámci předběžného přístupu (viz naše preview). O hře od té doby nebylo příliš slyšet, což ovšem neznamená, že by se snad jeho slovenští autoři flákali. Důkazem budiž nový update, který do hry přidal vrtulníky i možnost budovat pod zemí.