Vyšlo poslední DLC do Desperados 3

Skvělá strategie Desperados 3 sice vyšla již v červnu (naše recenze), její příběh se však uzavírá až dnes. Vychází totiž třetí díl dodatečného příběhu Money for the Vultures, který byl distribuován formou následných DLC. Co od hry očekávat v tuto chvíli, už nejspíše víte, pro ty, co ještě neměli tu čest, je tu pak speciální slevová akce na kompletní balíček, díky které ušetříte až 40 % z původní ceny.