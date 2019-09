Vyšla mobilní verze závodů Mario Kart pro iOS a Android

Stejně jako každá jiná komunita mají i hráči počítačových her svůj vlastní slovník, pro neznalé často nepochopitelný....

Moc jsme tomu nevěřili, ale půjčovna PC her od Microsoftu je skvělá

Je to koncept, který by chtěl mít každý velký vydavatel. Velká knihovna her, kterou můžete hrát za měsíční poplatek,...