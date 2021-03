Vylepšené Disco Elysium vychází 30. března

Jedna z nejlepších her posledních let (viz naše recenze) dostane již brzy svoji definitivní verzi. Hlavním tahákem „režisérského sestřihu“ je především nadabování veškerých dialogů, k opakovanému zahrání ale láká i slib mnoha nových vedlejších questů. O výsledku se můžete přesvědčit již 30. března, bohužel o slibované verzi pro Nintendo Switch v novém traileru nepadlo ani slovo.