Vylepšená kolekce Nioh je za dveřmi, podívejte se na trailer

Samurajské akční RPG Nioh není nic pro ty, kteří chtějí u her relaxovat a odpočinout si. Oba díly jsou extrémně tuhé, o to větší zážitek pak dokážou zprostředkovat. Pokud vám dosud unikaly, již 5. února dostanete další šanci to napravit. Na PS4 a PS5 totiž vychází kompletní kolekce této značky se všemi DLC v notně vylepšené technické podobě, která prý na nové konzoli zvládne až 120 FPS.