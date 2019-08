Vychází první DLC pro Frostpunk

Mrazivá survival strategie Frostpunk uchvátila loni nejen nás (viz naše recenze), ale i celou herní obec. Žádný div, že se tak autoři snaží její svět dále rozšiřovat, a to i díky doprovodným DLC. To první se jmenuje The Rifts a vychází právě dnes. Budete se v něm muset vypořádat s nečekaným praskáním ledu, které ještě více ohrožuje už tak sužované město.