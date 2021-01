Veterán Takaya Imamura opustil po 32 letech Nintendo

Producent a designér Takaya Imamura opustil po 32 letech Nintendo. Do společnosti nastoupil v roce 1989 a jako grafický designér se podílel na akci F-Zero. Vytvořil také například postavičku Tingle, která se poprvé objevila v dobrodružství The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Imamura na Facebooku napsal: „Poslední den v práci. Udělal jsem si selfie s prázdnou kanceláří. Myslím, že už se sem nedostanu. Jak byste čekali, bude mi to tu chybět.“