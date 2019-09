Ve středu vychází obsahový patch 8.2.5 pro World of Warcraft

Co se MMORPG World of Warcraft týče, v hledáčku hráčů i médií se objevil díky srpnovému vydání původní verze s přídomkem Classic (číst více na Bonuswebu zde). Příběh však pokračuje i v aktuální expanzi Battle for Azeroth.

Ve středu 25. září vychází patch 8.2.5, který přinese nové modely worgenů a goblinů, dále finální kapitolu válečné kampaně či funkci Party Sync, která usnadní plnění questů s kamarády. Hráči za Alianci se mohou těšit na nového mounta Honeyback Harvester a v rámci Timewalkingu se objeví raid Firelands.

Kompletní seznam novinek naleznete na oficiálních stránkách zde, případně tady na mmo-champion.