Ve středu se dozvíme, jak pokračuje vývoj Dying Light 2

Co se děje s očekávanou zombie akcí Dying Light 2, která před více než rokem byla odložena na neurčito? To se dozvíme přímo od vývojářů 17. března na Discordu. Ačkoliv nemáme žádné detaily, komunitní manažer Uncy prozradil, že hra nebyla zrušena. Zároveň nemáme počítat ani s tím, že bude oznámeno datum vydání. Co se spekulací týče, proslýchá se, že Techland oznámí zrušení last-gen verzí. Uvidíme ve středu.