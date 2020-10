Ve čtvrtek proběhne odhalení nové expanze ke kartičkám Hearthstone

Blizzard si na čtvrtek 22. října nachystal hodinu a půl dlouhý stream, během nějž odhalí novou expanzi ke karetní hře Hearthstone, přepracování herních systémů (odměn a herního postupu) a nový režim. Tentokrát to tedy vypadá, že je na co se těšit. Stream poběží od 16:30 do 18:00 na YouTubu i Twitchi.