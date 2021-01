Valorant představuje nového hrdinu Yoru

Z Valoranta se sice nestal slibovaný „CS:GO killer“, ale pořád je to vynikající střílečka (viz náš článek), o kterou je mezi lidmi zájem. Již v úterý 12. ledna vypukne druhá sezona, jejímž největším tahákem je nový bojovník Yoru. Na to, co umí, se můžete podívat ve videu níže.