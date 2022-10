Zahrajte si upírský V Rising o víkendu zdarma

Upírský survival V Rising patří mezi velká překvapení letošního roku. Hra vyšla letos v květnu v předběžném přístupu na Steamu a po pouhém týdnu už slavila více než prodaný milion. Pokud byste si ji chtěli vyzkoušet, od pátku 28. října do úterý 1. listopadu budete mít možnost v rámci free víkendu. Všichni si pak budou moci do knihovny zařadit i bezplatné DLC Haunted Nights Castle Pack, a to do 7. listopadu. Od 27. října půjde hru hrát také skrze službu Geforce Now.

