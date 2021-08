V listopadu vyjde hra s Asterixem a Obelixem

Jak už je z názvu patrné, Asterix & Obelix: Slap them all! bude klasická chodička/mlátička ve stylu Streets of Rage (naše recenze posledního dílu), přičemž nejvíc zábavy si samozřejmě užijete ve dvou hráčích. Vychází 25. listopadu na PC, Switch, Xbox One a PS4.