V dubnu se konečně dozvíme víc o strategii Age of Empires IV

Microsoft oznámil, že 10. dubna v 17:00 odvysílá zhruba půlhodinový event nazvaný Age of Empires: Fan Preview. V záři reflektorů se představí samozřejmě očekávaný Age of Empires IV. Čeká nás nový pohled na gameplay, civilizace či kampaně. Další novinky se budou týkat Age of Empires II: Definitive Edition a Age of Empires III: Definitive Edition.