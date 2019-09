V Days Gone se 13. září objeví mód New Game Plus

Survival zombie akce Days Gone sice měla při startu problémy technického rázu, což se odrazilo i na recenzích, kdo však hrál později a na PS4 Pro, hru si užil. New Game Plus vyjde 13. září v rámci aktualizace. Nahrát půjde z jakékoliv uložené pozice, u níž je splněna část “I’m Never Giving Up”. K dispozici dále budou dvě nové obtížnosti, a to Hard II a Survival II. K New Game Plus i obtížnostem se váže i několik nových achievementů.

Days Gone - New Game Plus