Už příští týden se vaši Simíci budou moci změnit na vlkodlaky

Za těch osm let, co uběhlo od vydání The Sims 4, už do hry autoři dokázali formou přídavných balíčků nacpat snad všechna realistická témata, jaká lze vymyslet. A tak se v příštím DLC vydali do světa fantasy. Přídavek Werewolves dělá přesně to, co byste od něj asi tak mohli čekat, umožní simíkům změnit se ve vlkodlaky. Vychází již 16. června na všechny platformy za cenu cca 500 Kč.