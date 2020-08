Upgrade na PS5 a Xbox Series X verzi hry Control nebude zdarma

Mnohá herní studia chystají bezplatné upgrady svých her na next-gen. To znamená, že jste si sice koupili hru třeba na PlayStation 4, ale až vyjde PlayStation 5, a vy si ho pořídíte. Díky bezplatné aktualizaci hra využije možností nového hardwaru. To ovšem není případ hitu Control. Z příspěvku na stránkách 505 Games, což je vydavatel, totiž plyne, že bezplatný upgrade na next-gen čeká pouze na ty, kteří si koupí Control Ultimate Edition. To není úplně hezký přístup k nejvěrnějším fandům.

