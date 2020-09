Další bezplatná aktualizace hitu Animal Crossing: New Horizons vyjde 30. září. Na co se těšit? Budeme se připravovat na Halloween. To znamená, že vypěstujeme dýně a z nich budeme vyrábět nové věci s halloweenskou tematikou.

Event vyvrcholí v noci 31. října, kdy se všichni sousedé sejdou na náměstí. Nachystány máme mít lízátka, bonbony, které u tajemného Jacka, cara Halloweenu, vyměníme za strašidelné odměny. Samozřejmostí je i několik nových reakcí, více napoví video níže.