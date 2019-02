Únorové hry s Xbox Live Gold: Bloodstained a Bomberman

Předplatitelé služby Xbox Live Gold získají v únoru již tradičně čtveřici her zdarma. Na Xbox One to jsou retro akce Bloodstained: Curse of the Moon a Bomberman, na Xbox 360 pak Assassin’s Creed Rogue a SW Jedi Knight: Jedi Academy. Obě hry pro Xbox 360 lze hrát v režimu zpětné kompatibility i na Xboxu One.