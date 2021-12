Podívejte se na plakát k filmu Uncharted

Po neuvěřitelných obstrukcích a výměně šesti lidí na pozici režiséra (viz náš článek) se nakonec přeci jen filmu podle slavné videohry Uncharted dočkáme. Pokud tou dobou budou kinosály stále otevřené, budeme se na něj moci podívat již 18. února příštího roku. Jestli nakonec dlouhé čekání bude stát za to se teprve dozvíme, ale minimálně co se týče podoby filmového plakátu se autorům filmu podařilo trefit atmosféru předlohy na výbornou.

Fandango @Fandango We found Tom Holland's 2022 plans on this exclusive #UnchartedMovie poster. 2.18.2022 https://t.co/KPyzk6NypY oblíbit odpovědět