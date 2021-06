Ubisoft poodhalil své plány, které se týkají nadcházejícího herního svátku E3, respektive pořadu Ubisoft Forward. V sobotu 12. června začne v 20:00 pre-show, během níž budou představeny aktualizace her For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla či Watch Dogs: Legion.

Hlavní show začne o hodinu později. Ubisoft slibuje „velká oznámení“, konkrétně však zatím zmínil jen gameplay z Rainbow Six Quarantine a střílečku Far Cry 6, kterou blíže představil před týdnem.