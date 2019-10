Ubisoft odložil vydání Watch Dogs Legion i Rainbow Six Quarantine

Ubisoft odložil vydání her Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine a Gods & Monsters na fiskální rok 2020-21. To znamená, že zmíněné hry vyjdou nejdříve na jaře 2020. Šéf Ubisoftu Yves Guillemot oznámil, že chce, aby týmy měly více času na vývoj a potvrdil, že rozhodnutí bude mít negativní vliv výsledky v aktuálním fiskálním roce.

Zpráva dále zmiňuje, že úvodní prodeje taktické akce Ghost Recon Breakpoint byly „velké zklamání“. Ubisoft už ovšem dříve dokázal z téměř odepsaných her vykřesat to dobré, což znamená, že hra i nadále bude aktualizována o nový obsah a vylepšována.