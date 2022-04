Několik kapitálových společností zkoumá podle Bloombergu možnou koupi herního vydavatelství Ubisoft. Článek zmiňuje investiční společnosti KKR a Blackstone, zároveň ovšem dodává, že žádná vážná jednání prozatím neprobíhají a není ani jasné, zda by hlavní akcionář Ubisoftu o dohodu usiloval.

Co se jen letoška týče, Microsoft oznámil záměr koupit Activision Blizzard, Sony si pořídí studio Bungie a Take Two zase Zyngu.