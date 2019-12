Konzolové verze Two Point Hospitalu vyjdou v únoru

Strategie Two Point Hospital je duchovní pokračování legendární strategie Theme Hospital, v níž se hráči starali o vlastní nemocnici, a to v humorném duchu. Na PC zabodovala už loni, konzolové verze měly vyjít letos, ale nakonec byly odloženy na příští rok. A nyní konečně známe datum vydání: Two Point Hospital se na Switch, PlayStation 4 a Xbox One podívá 25. února.