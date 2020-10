Two Point Hospital dostane další přídavek

Povedená nemocniční simulace Two Point Hospital (naše recenze) se rozroste o nové DLC. To naštěstí nebude reflektovat aktuální covidovou pandemii, naopak už tak pohodovou atmosféru hry ještě více odlehčí. V přídavku Culture Shock budeme natáčet komediální seriál. Co to přesně bude znamenat po stránce hratelnosti, nevíme, ale dozvíme se to již 20. října, kdy oficiálně vychází.