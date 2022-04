Strategie Two Point Campus se odkládá na srpen

Ačkoliv očekávaná strategie Two Point Campus měla vyjít už 17. května, na budování a provoz ne zcela vážně pojaté univerzity si počkáme až do 9. srpna. Důvod? Tvůrci chtějí dodržet slib, že hru vydají zároveň na PC a konzole, a jak asi tušíte, potřebují víc času, aby to byl po všech stránkách skvělý zážitek. Prozatím se můžete níže podívat na nové video.