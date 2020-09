Twin Mirror od autorů Life is Strange vyjde ještě letos

Není to ani měsíc, co studio Dotnod vydalo povedenou „konverzačku“ Tell Me Why (naše recenze) a už oznámilo datum vydání další hry. Zajímavě vypadající adventura Twin Mirror kupodivu nevyjde epizodicky, jak bylo dříve uvedeno, ale najednou. A to už 1. prosince na Xbox One, PS4 a na PC jako exkluzivita obchodu Epic Store.