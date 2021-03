Tvůrci retro handheldu Evercade chystají něco nového

Evercade je povedený retro handheld, na nějž si můžete kupovat oficiální kolekce starých her, a to pěkně postaru na cartridgích. Her už je přes dvě stovky a další sady jsou v plánu. Tvůrci ovšem chystají i něco nového, co prozatím trochu tajemně označují jako Evercade VS. Každého asi napadne, že by mohlo jít o multiplayer, ale kdo ví. Oficiální stránka říká, že víc se dozvíme brzy.