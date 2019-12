Tropico 6 dostalo první placené DLC

Budovatelská strategie Tropico 6 asi do žebříčku nejlepších her za rok 2019 nijak výrazněji nepromluví, ale to neznamená, že by snad měla upadnout do zapomnění. Naopak, jestli se vám líbila, můžete si nyní její hratelnost ještě obohatit o finanční spekulace díky novému DLC The Llama of Wallstreet. Lidé, kteří si hru předobjednali, by ho měli mít zdarma, všichni ostatní si musí připravit zhruba dvě stě korun.