Games with Gold v prosinci přinesou Tropico 5 a The Escapists 2

I v prosinci pokračuje Micrososft s upozaďováním své služby Games with Gold na úkor předplatného Game Pass. Ne, že by jejich aktuální nabídka byla vyloženě špatná, chybí jí však nějaký jednoznačný hit. Těšit se můžete na The Escapists 2, Tropico 5: Penultimate Edition, Orcs Must Die! a Insanely Twisted Shadow Planet.