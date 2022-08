Trailer na Saints Row ukazuje, že by to nemusel být úplný průšvih

Oznámení restartu „GTA na drogách“ Saints Row vzbudilo spíše rozpaky a každá další zveřejněná informace je jen prohlubovala. Do vydání už ovšem zbývají jen necelé dva týdny, a tak se vydavatelství Deep Silver konečně vzpamatovalo a ukázalo něco, co bychom si snad i opravdu chtěli zahrát. Je to velká neznámá a nedivili bychom se, kdyby hra dostávala hodnocení v rozptylu 40–80 %.