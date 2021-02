Toto je video k třicátému výročí Blizzardu

Studio Blizzard v pondělí oslavilo 30 let své existence. Vzniklo 8. února 1991 jako Silicon & Synapse, v roce 1993 se přejmenovalo na Chaos Studios. V Blizzard Entertainment se po problémech s názvem proměnilo v roce 1994. Co si Blizzard k narozeninách nachystal? Od 19. do 20. února poběží online náhrada za BlizzCon, už nyní si můžete koupit bundly s in-game předměty do her od Blizzardu a nově se můžete níže podívat i na video nazvané „Welcome Home“. Zatím nic moc, tak snad BlizzConline překvapí.