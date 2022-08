Chystaný přídavek spojí všechny Total War: Warhammer hry do jedné

Chystaný přídavek do hry Total War: Warhammer 3 umožní spojit všechny díly této vynikající série (viz naše recenze) do jedné superhry. Pokud je máte v jedné digitální knihovně, budete si od 23. srpna moci vychutnat gigantickou kampaň Immortal Empires, která nabídne 86 hratelných postav, 23 unikátních ras rozdělených do 287 frakcí a 533 regionů.