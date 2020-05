Tony Hawk‘s Pro Skater nebude mít při vydání mikrotransakce

Oznámení, že se chystají remastery Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, udělalo spoustě lidem radost. Budou ovšem obsahovat mikrotransakce? „Vše, co ve hře při vydání uvidíte, půjde zpřístupnit hraním. Žádnou další monetizaci při launchi neplánujeme,“ řekla Jennifer Oneal, šéfka studia Vicarious Visions, serveru GameSpot. Důležitá je zmínka „při launchi“, je tedy možné, že s případným novým obsahem se mikrotransakce ve hře objeví. Ostatně pro vydavatele Activision by to nebyla žádná novinka.

