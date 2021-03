Na MS Storu se ještě před oficiálním oznámením objevila edice Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Jak už prozrazuje název, půjde o bundle, který obsahuje všechny tři nové díly, konkrétně Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Link na bundle již funkční není. Popisek ovšem neobsahoval zmínku, zda by se hry měly dočkat nějakých next-gen vylepšení.

zdroj: Resettera