Tokyo Game Show 2021 proběhne online

Organizátor herní akce Tokyo Game Show oznámil, že letošní ročník proběhne kvůli pandemii covidu-19 opět online. Show poběží od 30. září do 3. října a motiv ročníku 2021 zní „We still have games“. Show totiž letos oslaví 25. výročí a pořadatelé se zamýšlejí, jak budou hry vypadat za dalších 25 let. Dobrá zpráva je, že všechny oficiální streamy budou simultánně tlumočeny do angličtiny, aby si je mohli užít diváci po celém světě.