THQ Nordic koupili práva k Outcastu

V loňském roce nakupilo vydavatelství THQ Nordic spoustu trochu pozapomenutých herních značek. Mimo jiné třeba Carmageddon, TimeSplitters, Second Sight, Kingdoms of Amalur: Reckoning, Alone in the Dark a Act of War. Nyní k nim přibyla i akční adventura Outcast, která se předloni dočkala skvělého remaku (viz naše recenze). Otázkou ovšem zůstává, co s těmito značkami chtějí v THQ Nordic dělat dál.

