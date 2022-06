Začala beta The Wrath of the Lich King Classic

The Wrath of the Lich King byla jedna z nejlepších expanzí pro World of Warcfaft a ještě během letoška se vrátí v Classic verzi. Aktuálně začal beta test, do nějž se můžete přihlásit na oficiálních stránkách zde. Ti, kteří mají přístup, mohou vyzkoušet nejenom Death Knighta, ale i levelovat v zónách Northrendu, přičemž stropem v rámci testování je prozatím level 76. Ačkoliv tvůrci chtějí uchovat původní zážitek, pár věcí se změní (podrobně rozepsáno anglicky zde).