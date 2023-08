Vzniká další hra podle seriálu Walking Dead, na volbách má záležet

The Walking Dead: Destinies hráče provede událostmi prvních čtyřech televizních sezon, pomocí hráčských voleb však umožní dramaticky změnit průběh. Na videu tak vidíme, že v souboji mezi Rickem a Shanem může vyhrát právě Shane, zatímco v seriálu zemřel. Jak moc velké dopady to bude na hru mít, prozatím nevíme.

Jistě prozatím víme jen to, že po grafické stránce to je odpad, který odpovídá vizuálu her před více než patnácti lety. Ale na druhou stranu si 14. listopadu zahrají kromě majitelů počítačů, xboxů a playstationů i vlastníci Switche.