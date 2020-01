V Sims 4 bude možné stavět i malá obydlí

Nejnovější přídavek pro simulátor života a vztahů The Sims 4 se jmenuje Tiny Living Stuff Pack a umožní stavět výrazně menší obydlí (do sta políček). K tomu se bude hodit i nový nábytek, který šetří prostor, například sklápěcí postel. Balíček vyjde nejprve na PC, a to 21. ledna, 4. února pak na konzolích PlayStation 4 a Xbox One.